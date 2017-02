SUSPEITA DE CRIME

Mulher é detida por suspeita de envolvimento na morte de Kim Jong-nam A autópsia do corpo ainda está em andamento, mas a principal suspeita é que o meio-irmão do líder supremo da Coreia do Norte tenha sido envenenado

Autoridades da Malásia detiveram uma mulher com passaporte vietnamita, que é suspeita de envolvimento na morte de Kim Jong-nam, meio-irmão de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte.

Doan Thi Huong, 28 anos, foi identificada pelas câmeras de segurança do aeroporto de Kuala Lampur, na Malásia. A morte de Kim Jong-nam, na última terça-feira, 14, levantou suspeita de assassinato. Segundo a inteligência da Coreia do Sul, a Coreia do Norte vinha planejando esta morte há cinco anos.

A mídia sul-coreana chegou a noticiar que duas mulheres norte-coreanas estavam envolvidas num envenenamento de Kim Jong-nam no aeroporto. A autópsia do corpo ainda está em processo.

Kim Jong-nam é o filho mais velho de Kim Jong-il com a atriz Song Hye Rim, uma das esposas não-oficiais do antigo líder norte-coreano. A Coreia do Norte é conhecida pela repressão à oposição e por ser o país mais fechado do mundo.

