Nasce Adolf Hitler Em 20 de abril de 1889, nasceu Adolf Hitler, ditador alemão que foi responsável pela morte de milhares de judeus

Adolf Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889 na Áustria. Filho de um funcionário da alfândega, Hitler queria ser artista. Candidatou-se em 1907 para a Academia de Belas Artes de Viena, mas foi recusado. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, Hitler se alistou para o exército alemão e chegou a ganhar a Cruz de Ferro por sua bravura nos combates.

Depois do fim da guerra, Hitler viajou para Munique, onde se tornou um dos primeiros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. Em 1923, Hitler liderou um fracassado golpe de estado. Condenado, passou meses na prisão. Já em liberdade, Hitler reconstruiu o partido e começou a planejar a conquista do poder por via eleitoral.

Com a crise econômica mundial em 1929, os nazistas conseguiram espaço político em meio ao descontentamento geral do eleitorado alemão. Hitler se destacava pela oratória brilhante. Em 1933, o Partido Nazista era tão poderoso que o presidente Paul Von Hindenburg teve que nomear Aldof Hitler chanceler da Alemanha.

Depois de uma série de manobras políticas, Hitler tornou-se ditador e instaurou o III Reich. O regime constitucional foi substituído por um regime totalitário e iniciou-se uma forte repressão contra os dissidentes. Hitler também iniciou o Holocausto, que massacrou milhares de judeus, ciganos, comunistas e homossexuais.

Ao mesmo tempo, o ditador rearmou a Alemanha e começou a expandir o III Reich pela Europa. Depois de anexar Áustria, de invadir a Tchecoslováquia e atacar a Polônia, a França e o Reino Unido reagiram declarando guerra à Alemanha.

A Segunda Guerra Mundial foi, durante o início, favorável as tropas alemãs, mas a partir de 1944, com a resistência soviética ao ataque alemão e com o desembarque das tropas aliadas na Normandia, a Alemanha foi derrotada.

Quando a Alemanha estava prestes a ser derrotada e, com o cerco do exército soviético a capital alemã, Hitler e sua mulher, Eva, que estavam escondidos em um bunker da chancelaria de Berlim, se suicidaram.

