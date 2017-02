Nasce George Washington

NESTA DATA

Em 22 de fevereiro de 1732, nasceu George Washington, no condado de Westmoreland, na Virgínia. Ele viria a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos. Filho de um grande proprietário de terras, Augustine Washington, e de Mary Ball Washington, ela já demonstrava interesse pela carreira militar em sua juventude.

Com a morte do pai e do meio irmão, herdou uma grande propriedade e passou a ganhar prestígio político no estado. Entrou para a milícia da Virgínia em 1754, e lutou na Guerra dos Sete Anos.

George Washington combateu com vigor a dominação inglesa nos EUA. Como administrador de terras, revoltou-se contra o excesso de regulamentos britânicos e os impostos cobrados, mas protestou de forma moderada e política. Em 1774, o governador britânico da Virgínia dissolveu a Assembleia, o que acirrou o ânimo para a criação de em conflito armado.

No dia 04 de julho de 1776, no início da Revolução, foi assinada uma declaração que proclamava: “Estas colônias unidas são e devem ser, de direito, Estados livres e independentes”. Era a proclamação da Independência dos Estados Americanos.

Em 1787, George Washington foi escolhido numa constituinte e nomeado seu presidente. No entanto, ele recusou a coroa por ser republicano convicto e pôs em voto a Constituição Federal, em vigor até hoje. Eleito presidente do país no dia 4 de fevereiro de 1789, por unanimidade. Reeleito em 1793, permaneceu no cargo até 1797, quando recusou a concorrer pela terceira vez.

No fim da vida, George Washington dedicou-se às atividades agrícolas. Sua participação na política americana foi decisiva para que fosse considerado o “Pai da Pátria”. A Capital Federal do país foi nomeada em sua homenagem. Seu rosto estampa a nota de um dólar americano.

George Washington morreu em Mount Vermon, na Virgínia, no dia 14 de dezembro de 1799.

