Nesta Data

Nasce Nicolau Maquiavel No dia 3 de maio de 1469, nasce Nicolau Maquiavel, pensador político italiano autor de 'O Príncipe'

O termo ‘maquiavélico’ é ligado a pessoas inescrupulosas que fazem de tudo para alcançar seus objetivos. A palavra é referência ao nome de Nicolau Maquiavel, um político e estudioso italiano que nasceu no dia 3 de maio de 1469.

A mais famosa obra de Maquiavel foi “O Príncipe” e foi por ela que nasceu o adjetivo. Em seu texto, Maquiavel inovou no estudo político ao tratar a ética como um item separado, abandonando a antiga concepção de política.

Nascido em Florença em uma família decadente e antiga da Itália, Maquiavel recebeu educação clássica. Seu primeiro trabalho com política foi no governo da República de Florença. Fez visitas diplomáticas à França e à Alemanha.

Foi exilado de seu país em 1513, quando a família Médici retornou ao poder. Nos oito anos que se seguiram, praticamente concluiu a sua mais famosa obra, publicada apenas 19 anos depois.

Voltou a Florença em 1520, quando conseguiu resolver suas diferenças com Lourenço de Médici, tornando-se historiador oficial da cidade-estado. Desenvolveu outras obras literárias e teatrais que não se relacionavam com seu pensamento político. Maquiavel morreu no dia 21 de junho de 1527.

Fontes:

UOL-Nicolau Maquiavel