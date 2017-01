JORNADAS MAIS LEVES

No Japão, governo exige que população trabalhe menos Japão quer reduzir a jornada de trabalho às sextas-feiras e evitar que funcionários façam hora extra

A partir de fevereiro deste ano, entram em vigor no Japão as novas medidas para fazer com que a população trabalhe menos. A ideia do governo é evitar um fenômeno que ficou conhecido como “karoshi”, que leva as pessoas, literalmente, a morrer por excesso de trabalho.

Cerca de 20% da população japonesa chega a trabalhar 80 horas por semana. A campanha, promovida pelo primeiro-ministro Shinzo Abe e pela Federação de Negócios do país, incentiva as pessoas a deixarem o escritório mais cedo às sextas-feiras.

Algumas empresas, como a Japan Post Insurance, já estão desligando as luzes à noite para evitar que seus funcionários permaneçam no escritório fazendo hora extra.

O porta-voz do governo, Yoshihide Suga, disse que o país precisa “acabar com a norma de longas horas de trabalho para que as pessoas possam equilibrar suas vidas com coisas como criar uma criança ou cuidar dos idosos”.

