Noruega deve cortar pela metade verba para preservação da Amazônia País nórdico já investiu quase R$ 3 bilhões em projetos de combate ao desmatamento e de proteção de povos indígenas da floresta brasileira

O governo da Noruega anunciou nesta quinta-feira, 22, que deve cortar pelo menos 50% do repasse ao Fundo Amazônia para o próximo ano. As informações são do Jornal Nacional, da TV Globo.

Caso a notícia se confirme, isso significa R$ 200 milhões a menos para a preservação da Amazônia. Ao todo, a Noruega já investiu quase R$ 3 bilhões em projetos de combate ao desmatamento e de proteção de povos indígenas da floresta brasileira.

Com o aumento dos índices de desmatamento há cerca de três anos, o governo da Noruega começou a questionar as políticas de conservação da Amazônia.

O ministro norueguês de Clima e Meio Ambiente, Vidar Helgesen, teria indicado que a definição do valor exato do corte será feita apenas no fim do ano.

Helgesen afirmou que, “de acordo com as regras que foram desenhadas pelas próprias autoridades brasileiras, se o desmatamento aumenta, haverá menos dinheiro saindo da Noruega […] Se o desmatamento diminuir, o dinheiro volta”.

O ministro brasileiro do Meio Ambiente, Sarney Filho, que se reuniu nesta quinta com Vidar Helgesen, disse que a culpa pelo aumento do desmatamento na Amazônia é do governo Dilma, ressaltando ainda que não pode garantir a preservação, mas pode “garantir que todas as medidas foram tomadas”.

Em nota, a assessoria do Ministério do Meio Ambiente do Brasil negou que o governo norueguês tenha anunciado qualquer corte de repasse ao Fundo Amazônia durante a reunião bilateral nesta quinta.

