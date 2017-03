ESTUDO ANUAL

Noruega lidera ranking global de felicidade Brasil ocupa a 22ª colocação no ranking

O Relatório Mundial da Felicidade 2017, divulgado nesta segunda-feira, 20, em Nova Iorque, revelou que a Noruega é o país mais feliz do mundo. O estudo anual inclui um total de 155 países.

A Noruega ocupou o quarto lugar no ranking do ano passado. Neste ano, passou à liderança, superando a Dinamarca, que foi a primeira colocada na edição anterior. O terceiro lugar é ocupado pela Islândia, seguida por Suíça e Finlândia. Completam os dez primeiros lugares do ranking Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Suécia.

O Brasil ocupa a 22ª colocação, logo atrás dos Emirados Árabes Unidos e logo à frente da República Tcheca e da Argentina. Entre os países da América do Sul o Chile é o mais feliz, ocupando o 20° lugar.

Os últimos lugares do ranking global de felicidade são ocupados por Síria, na 152ª posição, seguida por Tanzânia, Burundi e República Central Africana. A maioria dos 30 países em pior colocação fica na África.

O ranking leva em consideração o PIB per capta, a expectativa média de vida, a percepção de apoio recebido no próprio ambiente social e a percepção de confiança no governo e nas empresas em relação à corrupção. Fatores negativos, como preocupações, tristeza e raiva, também são levados em consideração.

O Relatório Mundial da Felicidade é produzido desde 2012 com apoio das Nações Unidas.

Fontes:

G1 - Noruega é o país mais feliz do mundo, diz estudo