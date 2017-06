REINO UNIDO

Novo ataque terrorista deixa mortos no coração de Londres ‘É hora de dizer basta’, diz primeira-ministra Theresa May em pronunciamento neste domingo

Na noite de sábado, 3, pela terceira vez em menos de três meses, a Grã-Bretanha foi alvo de um grande ataque terrorista. Pelo menos sete pessoas foram mortas e dezenas feridas no coração de Londres.

O ataque começou por volta das 22h de sábado (horário local). Terroristas em uma van branca atropelaram pedestres que caminhavam na calçada sobre a ponte de Londres. Em seguida, três homens saíram da van e entraram nos bares e restaurantes do Borough Market. Pelo menos um deles começou a atacar clientes com uma faca, disseram testemunhas.

Policiais fortemente armados responderam ao ataque da ponte, e mais policiais correram para investigar os relatos de esfaqueamento no mercado. A polícia disparou e matou os três atacantes dentro de oito minutos após receber a primeira chamada de emergência, disseram.

O ataque ocorreu dias antes das eleições parlamentares desta semana e depois que a Grã-Bretanha reduziu o nível de ameaça terrorista no país.

Na manhã de domingo, 4, a primeira-ministra Theresa May disse que, embora os últimos três ataques no país não pareçam ter conexão em termos de planejamento e execução, “acreditamos que estamos enfrentando uma nova tendência na ameaça que enfrentamos, na medida em que o terrorismo gera mais terrorismo”.

Os terroristas estão “copiando uns aos outros e muitas vezes usando os meios de ataque mais cruéis”, disse ela, observando que a polícia havia evitado cinco tentativas de ataque desde o que ocorreu em Manchester há cerca de duas semanas. “Há, para ser franca, muita tolerância ao extremismo em nosso país”, disse ela.

“Nós não podemos fingir que as coisas podem continuar como estão”, disse May, acrescentando: “É hora de dizer ‘basta’. Quando se trata de combater o extremismo e o terrorismo, as coisas precisam mudar”.

Fontes:

The New York Times - After London attack, prime-minister says: 'enough is enough'