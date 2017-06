MARINHA

Novo destroier da China é o mais moderno da Ásia Unidade é equipada com novos sistemas de artilharia antiaérea, antissubmarino, antinavio e antimísseis

Após inaugurar, em abril deste ano, o primeiro porta-aviões desenvolvido integralmente no país, a China lançou nesta quarta-feira, 28, em Xangai, a primeira unidade da sua nova geração de navios de guerra destróieres, que são os mais modernos da Ásia.

O destroier classe 055, de 10 mil toneladas, também desenvolvido integralmente na China, é equipado com novos sistemas de artilharia antiaérea, antissubmarino, antinavio e antimísseis.

O jornal do exército chinês classificou o novo destroier do país como “um símbolo do desenvolvimento estratégico das forças navais chinesas”. O país já manifestou seu objetivo de estabelecer uma poderosa marinha de alto mar.

