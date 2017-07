ÉTICA E MORAL

O alto preço que políticos pagam por mudar de opinião Na política, a mudança de opinião precisa ser analisada com atenção pelos que adotam atitudes baseadas em princípios morais ou têm discursos pragmáticos

Os cínicos talvez achem que a frase “a ética e a moral na política” contém palavras incompatíveis. No entanto, muitos políticos insistem que suas opiniões e crenças têm uma base ética e moral e não são formuladas apenas com objetivos práticos. Os princípios morais trazem muitos benefícios para a carreira de um homem público. Segundo algumas pesquisas, os políticos que demonstram respeito pelas regras e preceitos morais são vistos pelos eleitores como pessoas de caráter, com um poder maior de atrair indecisos para suas causas.

Mas existe um risco implícito nessa postura. Em um artigo que será publicado em breve na revista Journal of Personality and Social Psychology, Tamar Kreps da Universidade de Utah e seus colegas descreveram a metodologia adotada na pesquisa sobre o impacto da mudança de opinião de políticos em seus eleitores.

A pesquisa baseou-se em 15 experimentos individuais realizados online por meio do serviço Mechanical Turk da Amazon, no qual as pessoas são remuneradas para fazer tarefas não convencionais. Durante os experimentos os participantes leram uma declaração de um político hipotético, que apoiava ou se opunha a uma política polêmica, como pena de morte, ou casamento de pessoas do mesmo sexo. Em alguns casos, os argumentos tinham um objetivo pragmático como, por exemplo, razões econômicas. Outros citavam palavras como “justiça” e “respeito” para incutir a noção de moral.

Em seguida, os participantes avaliaram questões como hipocrisia, coragem, flexibilidade, eficácia e dignidade percebidas no conteúdo da declaração. Por fim, leram uma segunda declaração do mesmo político, na qual dizia que sua opinião havia mudado e o processo de avaliação repetiu-se.

Kreps e seus colegas testaram três hipóteses. Primeiro, questionaram se um político com um discurso inspirado em princípios morais parecia mais hipócrita e menos eficiente ao mudar de opinião do que um político cuja justificativa da posição inicial apoiava-se em motivos pragmáticos. Em segundo lugar, se a mudança era vista como demonstração de coragem e, por isso, estimulava o apoio do público. Por último, pesquisaram se as convicções dos participantes tinham influenciado as avaliações.

As avaliações de mais de 5 mil participantes mostraram uma incidência maior da crítica à hipocrisia dos que tinham discursos moralizadores. Não houve evidências que a mudança de opinião fosse um ato de coragem. E poucas avaliações sugeriram a parcialidade do participante.

Apesar de interessante, a pesquisa tem algumas restrições. Os políticos hipotéticos são julgados de maneira diferente dos que participam da vida pública. Todos os participantes eram americanos e os temas abordaram o contexto da política dos EUA. É possível que a pesquisa tivesse um resultado diferente em outros países. Mas os princípios éticos e morais que norteiam as relações sociais e a conduta dos seres humanos são universais e difíceis de mudar.

