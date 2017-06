ARMA DE INFLUÊNCIA

O banco russo que projeta o poder do Kremlin Atual alvo de investigação por interferência nas eleições americanas, o banco russo Vnesheconombank é tudo, menos um banco comum

Ele tem escritórios em luxuosos arranha-céus de Manhattan, laços com os maiores bancos de Nova York e suas ações são acessíveis a milhões de investidores americanos.

Apesar da presença em Wall Street, o banco russo Vnesheconombank, ou VEB, como é conhecido, não é um banco como qualquer outro. Ele é totalmente controlado pelo governo russo, está interligado com a inteligência do Kremlin e tem, por lei, o primeiro-ministro russo como presidente de seu conselho fiscal.

Atualmente, o banco está no centro de um escândalo que ameaça o governo de Donald Trump por conta de um encontro entre seu chefe-executivo, Sergei Gorkov, e o genro e conselheiro de Trump, Jared Kushner, durante o período de transição presidencial. O tema do encontro foi a suspensão das sanções impostas à Rússia, pelo governo de Barack Obama, por conta da anexação da Crimeia. O VEB foi um dos alvos diretos das sanções.

O VEB é intimamente ligado ao presidente russo Vladimir Putin. Sua política de expansão de crédito foi ampliada em 2008, quando Putin, então primeiro-ministro russo, se tornou presidente do conselho fiscal do banco. Durante o boom do petróleo, o banco foi considerado o símbolo do novo poderio financeiro russo.

Sua política de empréstimos tinha como principal alvos setores considerados cruciais para a economia da Rússia que careciam de financiamento, incluindo o setor de infraestrutura e negócios voltados para diversificar a dependência da economia do petróleo. Embora haja outros bancos russos estatais, o VEB tem um papel diferente, com empréstimos muitas vezes voltados a setores ligados ao governo.

Desta forma, na última década, o VEB realizou empréstimos livremente de maneira alinhada às prioridades do governo, se tornando uma das principais armas de soft power da Rússia. Além dos empréstimos para setores-chave e da influência em Wall Street, o VEB também é conhecido por empregar espiões, como o próprio Gorkov.

Gorkov, de 48 anos, se graduou em 1994, no Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), órgão que sucedeu a KGB. Como muitos dos espiões de sua geração pós-soviética, ele se aventurou no setor bancário e de petróleo. A trajetória de Gorkov é similar a de outros agentes da FSB, que hoje ocupam postos de alto escalão em empresas estatais. Tal fato mostra que o papel de espiões e empresários se confunde na Rússia. “Na Rússia de Putin eles não traçam uma distinção” disse o advogado Robert Amsterdam, em entrevista ao New York Times.

