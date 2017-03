ALTA NA CRIMINALIDADE

O custo do crime na América Latina A incidência de crimes na América Latina é um reflexo de políticas ineficientes de educação, da ausência de oferta de trabalho e, ainda mais grave, da corrupção

Em fevereiro, os policiais militares do Espírito Santo fizeram uma greve de dez dias, durante os quais 143 pessoas foram assassinadas e a capital Vitória mergulhou no caos. Em Reynosa, na fronteira do México com os Estados Unidos, dois supostos ladrões foram espancados, amarrados com fita adesiva e pendurados em uma passarela, com uma mensagem de um traficante de drogas colada em seus corpos.

A leitura de jornais na América Latina e no Caribe mostra um grave problema: o crime violento transformou-se em epidemia. A região representa apenas 9% da população mundial, mas é responsável por 33% dos assassinatos. Sua taxa de homicídios de 24 por cada 100 mil pessoas é quatro vezes superior à taxa média mundial. Ainda mais preocupante, os assassinatos tornaram-se mais comuns, mesmo com melhores condições socioeconômicas.

Os roubos também estão aumentando. Cerca de 60% dos assaltos envolvem violência. Portanto, não causa surpresa que as pesquisas mostrem que o crime substituiu a economia, como a principal preocupação pública na América Latina.

Um novo relatório do Banco Mundial sugeriu estratégias bem-sucedidas para prevenir o crime, entre as quais a educação infantil e a concentração do trabalho policial nos “pontos críticos” da criminalidade. Essa abordagem seria uma tática bem melhor do que as medidas “rígidas” adotadas por muitos políticos latino-americanos, que incluem prisões em massa por longos períodos de tempo em prisões em condições terríveis e a aplicação de pena de morte pelas forças de segurança contra jovens suspeitos.

A maior incidência de crimes na América Latina do que em outras regiões, indica que os retornos, em relação aos da economia legal, são mais altos. Além disso, a impunidade é maior. Menos de 10% dos casos de assassinatos na região são solucionados.

Essa situação destaca duas falhas fundamentais. Em primeiro lugar, muitos jovens têm empregos mal remunerados e sem estabilidade. Cerca de 20 milhões de jovens latino-americanos entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham. Os governos deveriam promover programas específicos de capacitação educacional e profissional para os jovens.

Por fim, a polícia, os tribunais e as prisões são muitas vezes ineficientes. Mas a greve no Espírito Santo mostrou que até policiais incompetentes oferecem mais segurança do que a inexistência deles. Assim mesmo, no ano passado a taxa de homicídios do estado ainda era de 37,4 para cada 100 mil pessoas.

Mas na Colômbia e em outras regiões do Brasil as taxas de homicídios têm diminuído, em parte por causa de um policiamento melhor. Em fevereiro, no Chile, um espanhol foi preso ao tentar subornar um policial com 30 mil pesos, o equivalente a US$47. Porém, muitos governos têm falhado em sua missão básica de oferecer segurança aos cidadãos.

