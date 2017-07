bem-estar

O Facebook é ruim para você O uso da rede social parece tornar as pessoas mais tristes

Aqueles que resistiram ao impulso de entrar no Facebook certamente se sentirão justificados quando lerem as últimas pesquisas. Um estudo publicado em julho pela Public Library of Science, conduzido por Ethan Kross da Universidade de Michigan e Philippe Verduyn da Universidade de Leuven, na Bélgica, mostraram que quanto mais uma pessoa usa o Facebook, menos satisfeita ela se sente com a sua própria vida. O estudo conduzido pelos drs. Kross e Verduyn é o primeiro a acompanhar usuários do Facebook por um período longo a fim de monitorar as suas oscilações emocionais.

Os pesquisadores recrutaram 82 usuários para o estudo. Esses voluntários, adolescentes ou jovens de 20 e poucos anos, autorizaram o monitoramento de sua atividade no Facebook por duas semanas e concordaram em registrar o seu humor e os seus contatos sociais diretos cinco vezes por dia.

Quando os pesquisadores analisaram os resultados, descobriram que quanto mais um voluntário usava o Facebook nos períodos entre os questionários, pior ficava o seu humor conforme registrado no preenchimento do questionário seguinte. Aos voluntários também era pedido que avaliassem a sua satisfação com a vida ao início e ao fim do estudo. Aqueles que usaram o Facebook muito tinham uma probabilidade muito maior de registrar uma queda na satisfação do que aqueles que visitavam o site com pouca frequência.

Por outro lado, verificou-se uma correlação positiva entre a quantidade de contato social direto de um voluntário e o seu bem-estar. Em outras palavras, quanto maior o grau de socialização no mundo real, mais positivo o sentimento registrado no questionário.

Fontes:

The Economist-Get a life!