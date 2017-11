REDES HOTELEIRAS

O fim dos quartos para fumantes em hotéis? Há alguns anos, os hóspedes tinham a opção de escolher quartos onde era permitido fumar. Hoje, cada vez menos hotéis oferecem essa opção

À lista de comodidades ameaçadas de extinção em viagens como celular pré-pago, exibição de filmes em telas comuns a todos os passageiros nos aviões, e concierges nos hotéis, é preciso acrescentar mais uma: quartos para fumantes nos hotéis. Há alguns anos, os hóspedes tinham a opção de escolher quartos onde era permitido fumar. Hoje, cada vez menos hotéis oferecem essa opção.

De acordo com o último relatório da American Hotel and Lodging Association, o número de quartos nos hotéis onde o fumo é proibido aumentou de 74% para 97% na última década. De 2008 a 2016, a proporção de hotéis sem quartos para fumantes cresceu de 38% para 85%.

Os fumantes que gostam de se hospedar em hotéis de luxo têm poucas escolhas, porque 97% dos hotéis mais caros não têm quartos para fumantes. Só os hotéis mais baratos, menores, ou antigos oferecem esse tipo de hospedagem.

As pessoas que não fumam preferem hotéis onde o tabaco é proibido para não ficarem expostas ao perigo do fumo passivo. Em 2013, um estudo mostrou um alto nível de componentes tóxicos e cancerígenos da fumaça do tabaco em quartos de não fumantes em hotéis onde o fumo era permitido.

Alguns fumantes se resignam a fumar na rua. Mas muitos optam por estratégias mais complicadas para driblar a vigilância nos hotéis.Os fóruns da internet estão cheios de conselhos para pessoas que querem fumar nos quartos, como aspirar a fumaça na janela, ou na ventilação do banheiro, ligar a água quente para que o vapor absorva o cheiro e pôr uma toalha molhada embaixo da porta.

Nos EUA, não é permitido fumar nos hotéis da rede Marriott International, nem nos do Wyndham Hotel Group. Dois novos hotéis do grupo Hilton, o Canopy e o Tru, não têm quartos para fumantes. Embora não tão rígida como nos EUA, a tendência na Europa também é de proibir o fumo nos hotéis. Os fumantes precisam se preparar para um futuro em que não terão opção de hospedagem.

Fontes:

The Economist-Smoking rooms are disappearing from hotels