LIVROS

O iluminismo como raiz do ódio contemporâneo Livro sugere que o atual descontentamento global tem raízes no iluminismo

O fim da União Soviética coroou o capitalismo de livre mercado como o sistema mais eficiente para organizar a economia global. Porém, hoje, a noção de que o capitalismo é capaz de trazer paz e prosperidade erodiu.

Essa percepção é evidente no tumultuado cenário internacional que culminou na ascensão de políticos como Donald Trump e Marine Le Pen e na saída do Reino Unido da União Europeia. Esse período caótico e marcado pelo ódio é tema do livro Age of Anger: A History of the Present, de Pankaj Mishra.

O livro choca por diversos fatores. Primeiro, o autor não acredita que o ano de 2016 foi o auge da era do ódio e do nacionalismo errático. Em vez disso, ele afirma que o mundo se tornará cada vez mais dividido e desordenado. À medida que as economias desaceleram, aumentará a sensação de que as elites poderosas foram as únicas a desfrutar da prosperidade econômica. E as reações serão raivosas e perversas.

O livro sustenta que a raiva e frustração vistas nos dias atuais começaram a ser semeadas tempos atrás. Segundo Mishra, as raízes remontam à época do iluminismo, quando o mundo se dividia entre as massas sem voz e as elites que governavam em benefício próprio. Ao final do livro, Mishra prega a compreensão. Porém, num mundo onde a política é feita do caos, isso parece improvável.

Fontes:

The Economist-The deep roots of modern resentment