O impacto negativo de Trump na economia Analistas econômicos de diferentes países veem Donald Trump como uma influência negativa na economia global

Nesta terça-feira, 7, o instituto de pesquisas econômicas Ifo, da Alemanha, divulgou um estudo, no qual analistas econômicos de diferentes países avaliam o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como uma influência negativa na economia global.

O governo do republicano também recebeu avaliações negativas em relação à cooperação em organizações multilaterais, aos esforços para a paz mundial e ao posicionamento atual dos EUA em defesa de seus interesses no comércio internacional.

A pesquisa envolveu 929 especialistas de 129 países. No total, 73,9% deles avaliaram o impacto do atual governo americano como negativo. As piores avaliações vieram de economistas do Canadá, do México e da Irlanda. O impacto negativo na economia americana foi apontado por 57,6% dos entrevistados, principalmente nas áreas de justiça social e proteção do clima.

Por outro lado, os economistas americanos foram os que melhor avaliaram o governo Trump. Apenas 38% observaram impactos negativos na economia doméstica, ainda que considerem que as políticas internas de Washington sejam prejudiciais ou ineficientes.

Além disso, 84% dos analistas americanos se mostraram favoráveis à política empregatícia no país, 51,8% viram com bons olhos o ambiente americano de negócios e 68% avaliaram bem a redução da burocracia americana.

