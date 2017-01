NESTA DATA

O início da Primeira Guerra do Golfo Pérsico Durante todo o dia 16 de janeiro de 1991, aviões de guerra da coalizão militar liderada pelos EUA atacaram alvos em Bagdá, enquanto o mundo assistia os eventos pela televisão em tempo real

À meia-noite do dia 16 de janeiro de 1991, o prazo das Nações Unidas para a retirada de militares iraquianos do Kuwait expirou, e o Pentágono se preparou para iniciar uma ofensiva para tirar o Iraque à força do país vizinho rico em petróleo, após cinco meses de ocupação.

Aviões de caça decolaram da Arábia Saudita e de porta aviões americanos e britânicos ancorados no Golfo Pérsico em missões de bombardeio sobre o Iraque e o Kuwait. Durante toda a noite, aviões de guerra da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos atacaram alvos em Bagdá enquanto o mundo assistia os eventos pela televisão, em tempo real. Às 19h, a Operação Tempestade no Deserto (Desert Storm), o apelido dado à maciça ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, foi formalmente anunciada na Casa Branca.

A operação foi conduzida por uma coalizão internacional sob o comando do general americano Norman Schwarzkopf. Os americanos contaram com forças de 32 países, incluindo Grã-Bretanha, Egito, França, Arábia Saudita e Kuwait. Durante as próximas seis semanas, a força aliada travou uma guerra aérea contra alvos militares e infraestruturas civis no Iraque, encontrando pouca resistência dos iraquianos.

Forças terrestres iraquianas estavam desamparadas durante este estágio da guerra. A única medida eficaz de retaliação do líder iraquiano, Saddam Hussein, foi o lançamento de ataques com mísseis contra Israel e Arábia Saudita. Saddam esperava que os ataques contra Israel fariam o país judeu entrar no conflito, dissolvendo assim o apoio árabe à guerra. A pedido dos Estados Unidos, no entanto, Israel se manteve fora da guerra.

Fontes:

History.com - The Persian Gulf War Begins