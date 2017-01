GENEROCÍDIO

O legado da rejeição a filhas mulheres em países asiáticos O generocídio é cometido quando o desejo de ter filhos homens é intenso. Cerca de 130 milhões de meninas e mulheres desapareceram na Ásia.

Há alguns anos, na China, no norte da Índia e em outras regiões da Ásia, as meninas eram com frequência rejeitadas pelos pais. Se o exame de ultrassonografia detectasse que o bebê era do sexo feminino, a mãe fazia um aborto; algumas meninas morriam ainda crianças por negligência dos pais; outras eram assassinadas. Em 2010, a revista The Economist pôs a fotografia de um par de sapatos cor-de-rosa vazio na capa da revista e chamou os crimes praticados contra crianças do sexo feminino de generocídio.

O generocídio é cometido quando as famílias são pequenas e o desejo de ter filhos homens é intenso. Em lugares onde as mulheres casam e vão morar na casa dos pais do marido, criar uma menina é um puro ato de caridade. Por isso, muitos pais evitam ter filhas e, segundo uma estimativa global, pelo menos 130 milhões de meninas e mulheres desapareceram. Por esse cálculo, a população feminina inteira do Reino Unido, França, Alemanha e Espanha teria sido exterminada.

Felizmente, as campanhas em defesa das mulheres e o crescimento econômico reverteram esse cenário sombrio. Agora que as mulheres são capazes de ter uma profissão e ganhar dinheiro, os pais dão mais valor às filhas. E o desejo de ter filhos homens diminuiu, quando os pais perceberam que seria difícil casá-los em razão do número bem menor de mulheres disponíveis.

Assim, o desequilíbrio entre meninas e meninos ao nascer está diminuindo em diversos países, entre os quais China e Índia. Na Coreia do Sul, onde há 20 anos a proporção era de 115 meninos para 100 meninas, não há mais sinais de discriminação de sexo e alguns pais preferem ter filhas.

Essa é uma notícia maravilhosa e seria ainda melhor se a tendência continuasse. O fim da guerra contra bebês do sexo feminino não só eliminaria os abortos, um ato extremamente controverso e que pode acarretar complicações médicas, sobretudo em países de baixa renda, como também mostraria o valor das meninas e das mulheres. No entanto, o generocídio irá deixar um terrível legado. Hoje, o problema é a escassez de meninas; amanhã será o excesso de homens jovens.

Os jovens asiáticos quando atingem a idade de casar enfrentam o dilema da falta de noivas. Alguns importam noivas estrangeiras, o que causa um desequilíbrio na proporção entre os sexos em países mais pobres. Muitos ficam solteiros por falta de opção.

