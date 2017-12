DISCOS VOADORES

O misterioso programa do Pentágono para investigar OVNIs Criado há dez anos, com um orçamento de US$ 22 milhões, o programa veio a público no último sábado, 16

Um programa especial das Forças Armadas dos Estados Unidos, criado há 10 anos, para identificar objetos voadores não identificados (OVNIs) se tornou público no último sábado, 16. Trata-se do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais (Advanced Aerospace Threat Identification Program), que teve orçamento de US$ 22 milhões.

Ao mesmo tempo em que a iniciativa se tornou pública, o Departamento de Defesa divulgou um vídeo com um dos casos, que ainda está sob investigação, no qual um caça F/A -18 Super Hornet da Marinha encontrou um OVNI, em 2004.

O programa foi fundado pelo ex-senador democrata Harry Reid – eleito pelo estado americano de Nevada -, em 2007. Reid é publicamente interessado em OVNIs, acreditando em vida extraterrestre. De acordo com o Pentágono, a iniciativa se manteve ativa por cinco anos, sendo cancelada em 2012 após analisar diferentes casos considerados suspeitos em relatos de militares.

Mesmo com a iniciativa não constando mais no orçamento, as pessoas que trabalharam no programa continuam envolvidas no projeto, analisando esse tipo de situações em paralelo com outras funções dentro do Departamento de Defesa.

O dinheiro do programa foi repassado pela empresa Bigelow Aerospace, sediada em Nevada e presidida por Robert Bigelow, magnata e amigo do senador Harry Reid, já tendo contribuído para a sua campanha ao Senado em várias ocasiões.

Apesar do cancelamento do programa, funcionários das Forças Armadas continuam a valorizar a iniciativa. O antigo diretor do departamento, Luis Elizondo, que deixou o Pentágono no início de 2017, criticou o secretário de Defesa americano, James Mattis, pela falta de dinheiro investido ao tratar de assuntos ligados a OVNIs.

O antigo senador Harry Reid também continua defendendo a importância do programa, explicando que ninguém sabe o que são os objetos voadores. “Se alguém diz que tem a resposta, está se enganando. Simplesmente, não sabemos”, disse Reid.

