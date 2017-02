NESTA DATA

O primeiro navio atravessa o Canal de Suez Em 7 de fevereiro de 1867, o primeiro navio atravessou o Canal de Suez, meses antes de sua inauguração oficial

A companhia Suez de Ferdinand de Lesseps construiu o Canal de Suez entre 1859 e 1869. Na conclusão da construção, o canal pertencia ao Egito e à França.

Estima-se que cerca de 1,5 milhões de egípcios participaram da construção do canal e que destes, 125 000 tenham morrido, principalmente da cólera.

Em 17 de fevereiro de 1867, o primeiro navio atravessou o canal, apesar de sua inauguração oficial ter sido apenas em 17 de novembro de 1869. O imperador Napoleão III estava presente. Também estava presente, como jornalista convidado, o escritor português Eça de Queiroz, que escreveu uma reportagem para o Diário de Notícias de Lisboa.

Estendendo-se da cidade de Suez, ao sul, até Port Said, ao norte, o Canal de Suez liga o Mar Mediterrâneo ao Golfo de Suez e ao Mar Vermelho, permitindo uma via navegável até o Oceano Índico. O comprimento do Canal é de 163 km e atravessa quatro lagos: Manzala, Timsah, Grande Bitter e Pequeno Bitter. Depois das reformas de 1963, passou a ter largura mínima de 55m e 12m de profundidade mínima. O Canal também separa os continentes da África e Ásia.

Ele permite às embarcações irem da Europa à Ásia sem terem que contornar a África pelo cabo da Boa Esperança. Antes da sua construção, as mercadorias tinham que ser transportadas por terra entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho.

