TECNOLOGIA

O que falta para que drones sejam usados para entregas? Por uma série de razões o sistema de entregas de mercadorias por aviões-robô ainda enfrenta dificuldades para ser posto em prática

Existe uma diferença enorme entre a visão do uso dos drones em áreas como construção, vigilância e agricultura e a percepção de sua utilização comercial. A cobertura da mídia é dominada por uma aplicação específica: a entrega de mercadorias. Mas, embora as empresas de entrega de produtos e de logística estejam interessadas no uso de aviões-robô, muitos dos seus fabricantes não querem investir nesse segmento de mercado.

Astro Teller, o CEO do Google X, o laboratório de pesquisa do Google, foi um dos poucos que tiveram a sorte de receber uma encomenda entregue por um avião-robô, no caso um burrito recém-preparado. A encomenda foi enviada em setembro do ano passado como parte do teste realizado com o protótipo do avião-robô Project Wing. Entusiasmado com a eficiência do pequeno veículo aéreo não tripulado, Teller comparou-o a um elfo mágico que transporta suas cargas com rapidez, em silêncio e sem poluir o meio ambiente.

O gigante da tecnologia mais associado aos aviões-robô para fazer entregas é a Amazon. Quando o CEO da empresa, Jeff Bezos, revelou os planos de desenvolver aviões-robô em dezembro de 2013 no programa de televisão “60 Minutes”, a impressão foi de um golpe publicitário da empresa. Mas a Amazon fez o primeiro teste de entrega para um cliente perto de Cambridge, Reino Unido, em dezembro de 2016. E repetiu a experiência em março deste ano durante uma conferência em Palm Springs, EUA.

Os aviões-robô estão sendo usados com sucesso no transporte de suprimentos médicos para áreas distantes e de difícil acesso. A startup Zipline, com sede nos EUA, é a responsável pelo transporte de suprimentos de sangue por aviões-robô a 21 clínicas de transfusão de sangue na região rural de Ruanda, desde outubro de 2016.

O sistema de entregas por aviões-robô ainda enfrenta muitos obstáculos de ordem técnica e logística, mas que serão superados ao longo do tempo. A tentativa de imaginar como será a evolução dos aviões-robô e dos usos a que se destinará, assemelha-se às especulações a respeito da evolução da informática na década de 1960 e dos celulares nos anos 1980. O potencial como ferramenta de trabalho era claro na época, mas a tecnologia se desenvolveu de uma maneira inesperada. O processo de evolução desses veículos aéreos não tripulados também causará surpresa.

Fontes:

The Economist-Why the wait for delivery drones may be longer than expected