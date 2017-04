EUA

O que há de errado com Donald Trump Imprensa americana não poupa críticas ao populismo errático do presidente

A imprensa americana não tem poupado adjetivos para descrever sua completa aversão ao presidente Donald Trump nesses seus 100 primeiros dias no cargo. Na verdade, já durante a campanha os ataques foram brutais. O New York Times chamou Trump de despreparado e inadequado para a presidência, e disse que sua eleição seria uma “catástrofe”.

Esta semana, o jornal Los Angeles Times começou a divulgar uma série de quatro editoriais intitulada “The Problem with Trump” (O problema com Trump). Seu objetivo é expor quão extraordinária e perigosa é a presidência de Donald Trump para o país. Os fatos não são novos, mas a série resume bem a crise presidencial nos EUA.

O jornal centra-se em três questões. Primeiro, a chocante falta de respeito de Trump pelas regras e instituições nas quais o governo americano se baseia. Segundo, o jornal aborda a questão da completa falta de respeito de Trump pela verdade. Terceiro, a série fala sobre o hábito de Trump de repetir teorias da conspiração da direita radical, memes racistas e ideias absurdas.

O primeiro editorial é contundente: “Sabíamos que ele era narcicista e um demagogo… mas nada nos preparou para a magnitude deste acidente de trem. Como milhões de outros americanos, nós [jornalistas], nos apegamos à esguia esperança de que o novo presidente seria muito barulho por nada, ou que as pessoas ao seu redor na Casa Branca agiriam como um controle sobre seus piores instintos, ou que ele seria transformado pelas impressionantes responsabilidades do cargo. Em vez disso, setenta e alguns dias depois – e com cerca de 1.400 faltando até o fim do seu mandato – está cada vez mais claro que essas esperanças são irreais.

Até comentaristas da ala conservadora reclamam de Trump e têm feito sugestões irônicas que possam vir a salvar os primeiros 100 dias da sua presidência. F.H. Buckley escreve no New York Post que o presidente deveria rachar com o Partido Republicano e se aliar aos democratas. No National Review, Rich Lowry escreve que o maior problema de Trump é que ele não parece ter a menor ideia sobre o que ele quer ou como chegar lá. “Nenhum burocrata em Washington parece entender o populismo de Trump ou ter uma teoria coerente sobre como efetivá-lo na prática, incluindo o próprio presidente”.

A página editorial do Wall Street Journal, conhecida por seu tom conservador, repreendeu duramente o presidente no último dia 21, chamando-o de “seu pior inimigo político” e afirmando que ele está sabotando sua presidência “com seu fluxo aparentemente interminável de exageros, acusações sem evidências, negações implausíveis e outras falsidades”.

O editorial conclui: “Dois meses depois de assumir a Presidência, uma pesquisa da Gallup mostrou o índice de aprovação de Trump em 39%. Sem dúvida, Trump vai considerar essa notícia falsa, mas se ele não mostrar mais respeito pela verdade, a maioria dos americanos pode concluir que ele é um presidente falso.

Ross Douthat do New York Times (jornal mais simpático aos democratas), disse que Trump deveria arrumar um guia cerebral para direcionar suas políticas, já que ele não tem muitas ideias boas.

A capa da revista Economist foi às bancas na última quinta-feira com o título “The Trump Presidency so Far” (A presidência de Trump até agora) e uma ilustração em que Trump está invisível dentro de um buraco que cavou para si mesmo com um taco de golf, supostamente após sucessivas tentativas frustradas de acertar a bolinha. A ideia é que Trump está cavando a própria cova no quintal da Casa Branca enquanto age como se tudo não passasse de um jogo.