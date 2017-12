O PÓS-CALIFADO

O que vem após a derrota do Estado Islâmico? Dois perigos rondam os EUA à medida que o Estado Islâmico perde territórios no Iraque e na Síria

Tem sido uma longa guerra, permeada de horrores. Mas três anos após Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, ascender ao púlpito da Grande Mesquita de Al-Nuri, em Mossul, no Iraque, para proclamar seu califado islâmico e convocar muçulmanos de todo o mundo a juntar-se a ele, o Estado Islâmico está sofrendo dois duros golpes.

No Iraque, os jihadistas perderam o controle sobre Mossul e, antes de partir, destruíram a Grande Mesquita de Al-Nuri. O líder al-Baghdadi, se estiver vivo, fugiu para a Síria, onde o grupo também enfrenta problemas. Lá, a coalizão liderada pelos EUA avança sobre Raqqa, principal reduto do grupo que, em breve, deve sucumbir.

Com a perda de seus principais e mais icônicos domínios, o Isis está prestes a retroceder para uma milícia ou um grupo nebuloso, como hoje é a al-Qaeda. O mundo deve apreciar essa queda.

Porém, ninguém sabe o que virá após o califado, muito menos Donald Trump, cuja gestão encontra-se desgovernada. Tal fato é alarmante. À deriva, os EUA correm o risco de enfrentar dois perigos: o primeiro, o vácuo que permite que os jihadistas reagrupem as tropas, como já fizeram antes no Iraque; o segundo, ser sugado por uma guerra regional, o que tornaria tudo ainda pior.

O banho de sangue no Oriente Médio é fruto de vários conflitos: revoltas contra regimes opressivos que não são legítimos ou não garantem prosperidade; disputas entre vertentes divergentes do islã; disputa regional por influência entre Arábia Saudita, Irã e Turquia; e rivalidade entre EUA e Rússia. No coração disso tudo, o sentimento de expropriação dos sunitas, que tem no Isis sua mais grotesca manifestação.

Tudo isso mostra que os EUA precisam de uma estratégia de múltiplas dimensões, que englobe meios militares, políticos e econômicos, que leve em conta toda a complexa geopolítica que alimenta esse caos. Os EUA não têm escolha senão conter o tumulto. Com a iminente queda do Isis, seria bom que Trump convocasse bons estrategistas o mais rápido possível, para começar a traçar rum plano.

Fontes:

The Economist-No one knows what will replace the so-called caliphate