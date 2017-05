CINEMA

O terror do racismo casual O filme Corra! chegou sem pretensão às telas dos cinemas dos Estados Unidos, mas depois de uma aprovação quase unânime da crítica especializada, é um sucesso de bilheteria

Os filmes de terror, suspense ou thriller psicológico não têm mais o mesmo impacto de antes. Mas Corra! é uma exceção. O filme escrito e dirigido por Jordan Peele, com um orçamento de US$4,5 milhões, arrecadou US$30 milhões em seu fim de semana de estreia. É um sucesso também de crítica do site Rotten Tomatoes, especializado em resenhas, informações e novidades de filmes, séries e curtas-metragens. De acordo com o site Deadline, o público do filme em sua semana de estreia consistiu em 38% de negros, 35% de brancos, 16% de hispânicos e 10% de asiáticos, uma mistura racial bastante equilibrada, um sinal para os executivos de Hollywood que os EUA estão receptivos a filmes sobre racismo.

Corra! tem como trama inicial a viagem do casal Rose (Allison Williams) e Chris (Daniel Kaluuya) para a casa da família da garota no interior. Chris se preocupa com a reação dos pais de Rose, porque ele é negro, mas a namorada garante que eles são muito liberais. “Meu pai teria votado em Obama pela terceira vez se fosse possível”, disse.

Ao chegarem, Chris é aparentemente bem recebido, mas a família de Rose é incapaz de resistir a comentários sobre sua raça. O irmão de Rose fica obcecado com o físico de Chris e observa que ele deve ser um grande atleta por causa da genética da raça negra. Em uma reunião com amigos da família, uma mulher mais velha pergunta a Rose, na frente de Chris, como é a experiência de ter relações sexuais com um negro.

Apesar de se dizerem liberais, o preconceito racial é visível. Mesmo quando o elogiam, o comportamento deles revela uma forma insidiosa de violência. Por fim, a situação atinge um clímax em que a vida de Chris é ameaçada.

Peele usa o terror, o suspense e até a sátira para conduzir uma história com elementos atuais, como o racismo, que causou o assassinato recente de jovens negros pela polícia, e a ascensão da direita conservadora e preconceituosa nos EUA, que elegeu Donald Trump. Corra! é um filme excelente, que provoca uma profunda reflexão social.

