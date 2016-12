PRESIDÊNCIA DOS EUA

Obama diz que derrotaria Trump se tivesse concorrido às eleições 'Acredito que poderia mobilizar a maioria do povo americano a me apoiar', afirmou presidente norte-americano

Em entrevista à emissora CNN, Barack Obama, que deixa a presidência dos EUA no próximo dia 20, disse que teria derrotado o republicano Donald Trump se tivesse disputado as últimas eleições norte-americanas.

Obama ressaltou que sua visão de esperança e mudança ainda conta com o apoio de muitas pessoas. “Tenho certeza que se tivesse voltado a me candidatar e tivesse a articulado, acredito que poderia mobilizar a maioria do povo americano a me apoiar”, disse Obama.

Ainda de acordo com Barack Obama, “a cultura realmente mudou e a maioria concorda com a noção de um país unido, tolerante, diverso, aberto, cheio de energia e de dinamismo”. O presidente norte-americano também lamentou o fato de os republicanos combaterem a visão de unidade dos EUA.

Em mensagem divulgada no Twitter, Donald Trump rejeitou a afirmação do atual presidente: “O presidente Obama disse que ele acredita que ganharia de mim. Ele pode ter dito isso, mas eu direi: SEM CHANCE”.

O republicano Donald Trump derrotou a democrata Hillary Clinton nas eleições de novembro com uma mensagem nacionalista, protecionista, contrária à imigração, às regulações governamentais e ao livre-comércio.

