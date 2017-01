DESIGUALDADE

Oito pessoas detêm mesma riqueza que metade mais pobre da população mundial 'É indecente que tanta riqueza esteja concentrada nas mãos de uma minoria tão pequena, quando se sabe que uma em cada dez pessoas no mundo vive com menos de US$ 2', ressalta a ONG Oxfam

Internacional 16 jan, 2017

Morador de rua no Brasil (Fonte: Reprodução/Getty Images)