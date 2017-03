Países do G20

Onde as mulheres têm mais direitos Ranking aponta Canadá como o melhor país para ser mulher entre as 20 maiores economias do mundo. Brasil aparece em 11º lugar

Um estudo da organização britânica TrustLaw, da Fundação Thomson Reuters, apontou quais são os melhores países do G20 para ser mulher. O Canadá saiu na frente graças a leis que promovem a igualdade de gênero, contra a violência e a exploração, além de um bom acesso à educação e saúde.

Trezentos e setenta especialistas em gênero participaram do estudo, que se baseia em seis categorias: qualidade da saúde, liberdade contra a violência, participação política, oportunidades profissionais, acesso a recursos como educação e direitos de propriedade e liberdade contra o tráfico e a escravidão.

Ainda há muito o que ser melhorado

O Brasil, onde as mulheres sofrem com as diferenças sociais, ficou em 11º lugar entre as 20 maiores economias do mundo. O último lugar do ranking ficou com a Índia, cujas mulheres ainda hoje são submetidas ao casamento infantil, infanticídio e escravidão sexual.

A organização TrustLaw ressalta que, mesmo nos países que ocupam as primeiras posições do ranking, ainda há muito o que ser melhorado.

Confira abaixo as dez primeiras posições do ranking:

1 – Canadá

2 – Alemanha

3 – Reino Unido

4 – Austrália

5 – França

6 – EUA

7 – Japão

8 – Itália

9 – Argentina

10 – Coreia do Sul

Fontes:

Portal Exame - Os melhores países do G20 para ser mulher