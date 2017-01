GUERRA NA SÍRIA

ONU aprova envio de observadores a Alepo Ainda não se sabe se o governo sírio vai concordar com a entrada dos observadores

O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a resolução que prevê o envio de observadores da organização para monitorar a retirada de civis de Alepo, na Síria. A proposta é de autoria do governo francês.

Leia mais: Milhares de civis aguardam para deixar Alepo

Os observadores terão a missão de monitorar as retiradas e informar a situação dos civis que permanecem sitiados na cidade. Resta saber se o governo sírio vai concordar com a entrada dos observadores.

Na última segunda-feira, 19, milhares de sírios puderam deixar o último reduto rebelde no leste de Alepo cercado pelo regime. Segundo Ingy Sedky, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), cerca de cinco mil pessoas foram transportadas para Khan al Assal, sob controle rebelde, também no norte do país. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que outras 500 pessoas conseguiram abandonar as localidades xiitas de Fua e Kafraya, sitiadas pelos rebeldes na província vizinha de Idleb, noroeste da Síria.

Uma das pessoas que conseguiu ser retirada durante o cessar-fogo foi a menina síria Bana al Abed, conhecida por seus tuítes sobre a situação de Alepo. Várias ONGs disseram que ela conseguiu sair da cidade junto com sua família.

A resolução também pede ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que ele adote medidas urgentes para permitir que os observadores possam supervisionar o bem-estar da população civil e consultar as partes interessadas.

Nesta terça-feira, 20, Moscou vai liderar uma reunião dos ministros das Relações Exteriores e Defesa da Rússia, Irã e Turquia para discutir a guerra da Síria.

O novo acordo para retirar civis de Alepo, Fua e Kafraya prevê que as operações aconteçam de forma sincronizada. Após a conclusão da retirada de Alepo, o regime vai proclamar a reconquista total da cidade. Esta será a maior vitória do regime desde o início do conflito, em 2011.

