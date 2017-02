NEGÓCIOS

Organização Trump vence batalha judicial contra empresa da China Empresa de vasos sanitários de luxo que levava o nome do presidente americano perde batalha legal contra a Organização Trump

A China tem uma longa história de nomes de produtos de exportação inadequados e sem apelo comercial, como a marca de roupa íntima de homens chamada de Portão da Frente e, em uma alusão infantil às vitórias do regime comunista, a escolha do nome a Longa Marcha para a marca de bagagens e O Grande Salto para Frente de uma cera de polir assoalhos. Mas agora o nome de uma marca irá abrir grandes oportunidades de negócios, pelo menos entre as famílias democratas com direito a voto nos Estados Unidos: os sanitários Trump.

O nome não se inspirou no 45º presidente dos EUA. A Shenzhen Trump Industries foi fundada em 2002 e seu nome em chinês, Chuang Pu, significa “inovar em todos os lugares”. A empresa fabrica sanitários para “spas sofisticados, hotéis e instituições públicas”, e tem o sistema mais moderno do mundo de “rebobinamento contínuo do assento do sanitário”. O executivo-chefe da empresa disse que os sanitários Trump são usados ​​100 milhões de vezes por ano na China.

Essa grande história de sucesso chinesa está ameaçada, por ser um dos muitos produtos chineses que usam a palavra Trump. Em 2006, Donald Trump fez um pedido de registro de sua marca na China no segmento da construção civil. Alan Garten, o diretor jurídico da Trump Organization, disse ao jornal Washington Post que “alguém estava se apropriando” dos direitos da empresa.

Esta semana, depois de anos de disputa judicial e, por incrível coincidência, logo depois de Trump ter prometido respeitar a “política de uma só China”, um tribunal chinês determinou que no setor de construção a marca Trump pertencia à Trump Organization. As implicações legais para o fabricante dos sanitários Trump não foram divulgadas.

