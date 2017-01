VIRADA DO ANO

Os 10 costumes de ano novo mais curiosos do mundo Lista compila os 10 costumes mais estranhos da virada do ano ao redor do mundo, incluindo bater com pão na parede e jogar móveis antigos pela janela

Comportamento 31 dez, 2016

Na Tailândia, acontece uma guerra de água de três dias (Foto: Wikimedia)