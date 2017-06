MUDANÇA NO CURRÍCULO

Oxford terá exame obrigatório de história não europeia Universidade britânica vai submeter alunos de história a exames obrigatórios de história não britânica, não branca e não europeia

Alunos da Faculdade de História da Universidade de Oxford, Reino Unido, serão submetidos a um novo currículo acadêmico, que torna obrigatória a realização exames de história não britânica, não branca e não europeia.

A medida foi exaltada por ativistas que afirmam que as universidades focam por demais na história branca e britânica. Eles celebram o fato de que, agora, os estudantes aprenderão sobre artigos com tópicos como a influência de Martin Luther King ou Mahatma Gandhi.

A mudança acompanha movimentos recentes de questionamento da base curricular em vários países. Entre eles está o protesto #RhodesMustFall (Rhodes deve cair, em tradução livre) que pediu a retirada de uma estátua do colonizador britânico Cecil Rhodes da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, e o Why is my curriculum white? (Por que meu currículo é branco?, em tradução livre), que questionou a base curricular da University College London, Reino Unido.

A iniciativa de Oxford gerou opiniões variadas. Para a professora de história da África da University of London, Marie Rodet já passou da hora de renovar o currículo acadêmico. Segundo ela, é importante que os artigos prezem pela diversidade e riqueza da cultura não britânica e não europeia. “Até recentemente, o império nunca foi questionado. Finalmente movimentos como #RhodesMustFall chegaram ao Reino Unido e há um pouco mais de reflexão sobre essas questões”, disse Rodet.

Tamaki Laycock, coordenadora acadêmica da união estudantil da Universidade de York responsável pela criação do movimento Why is my curriculum white?, também aplaude a mudança. Ela afirmou que a iniciativa é positiva, mas que é importante ressaltar o papel fundamental que os negros e as minorias étnicas tiveram na história britânica.

Já Kehinde Andrews, professor adjunto de sociologia da Birmingham City University, diz que a medida é apenas um gesto superficial, embora concorde que as universidades devem integrar a história não branca em seus currículos. “Isso é exatamente o tipo de simbolismo barato que se obtém destas instituições, onde não se é guiado pelo ‘Vamos lidar com o problema’, mas pelo ‘Vamos fingir que lidamos com o problema’”, disse Andrews, ressaltando que a base curricular não é um problema apenas de Oxford, mas de todas as universidades em geral.

“A ideia de que é possível ensinar história britânica sem ensinar sobre África, Ásia e as colônias – esse é o real problema. A Revolução Haitiana é tão importante para o desenvolvimento do Ocidente quanto a Revolução Francesa”, disse Andrews.

Fontes:

The Guardian-Oxford students to get exam on non-white, non-European history