Papa Francisco apoiou a união civil entre homossexuais

Embora o assunto seja considerado contrário às ideias defendidas pela Igreja Católica, há algo de ambíguo na postura do papa Francisco em relação ao casamento gay.

Em 2010, enquanto a votação da lei do casamento gay fervilhava na Argentina, a Igreja Católica tentava encontrar formas de impedir a aprovação da lei. Na época o então Cardeal Jorge Bergoglio foi o responsável por levar ao público a posição contrária da Igreja em relação à lei. Bergoglio escreveu uma carta onde classificava a lei como “uma pretensão destrutiva aos planos de Deus”. Porém, por trás das cenas algo improvável aconteceu.

Durante um inflamado encontro de bispos para discutir a lei, Bergoglio defendeu a ideia de que a igreja argentina deveria apoiar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. A proposta foi imediatamente rejeitada pelos demais bispos presentes, que votaram pela posição contrária ao casamento gay.

O fato revela a postura conciliadora de Bergoglio, que costuma defender o diálogo como solução para os conflitos. O defensor dos direitos homossexuais, Marcelo Márquez, conta que conheceu pessoalmente esse lado de Bergoglio. Márquez havia escrito uma carta a Bergoglio onde defendia ferrenhamente o casamento gay. Para sua surpresa, recebeu uma ligação de Bergoglio menos de uma hora após a carta ser entregue. “Ele me disse que os homossexuais precisam ter seus direitos reconhecidos e que era a favor da união civil entre pessoas do mesmo sexo, mas não do casamento”, disse Márquez.

Apesar da união civil entre homossexuais contar com o apoio de alguns bispos liberais, a ideia é rejeitada pela maioria dos bispos, que mantém uma postura conservadora em relação ao assunto. A prova disso é o caso do reverendo argentino Nicolás Alessio, afastado de suas atividades pelo bispo Carlos Ñáñez após defender publicamente o casamento gay. Alessio aproveitou a eleição de Bergoglio para voltar a falar sobre o assunto ao New York Times, dizendo que “a Argentina é um exemplo para o continente” em questões dos direitos homossexuais. “Isto é algo que Roma não consegue perdoar, tolerar ou permitir que continue”, lamentou Alessio.

