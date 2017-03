LIMITES ÉTICOS

Papel de Ivanka Trump na Casa Branca gera polêmica Filha do presidente Donald Trump inaugura escritório na Casa Branca e gera discussão sobre limites éticos do atual governo americano

Ivanka Trump, filha do presidente americano Donald Trump, está oficialmente inaugurando um escritório no segundo piso da ala oeste da Casa Branca. Esta semana ela deve obter credenciais de segurança e dispositivos oficiais de comunicação para trabalhar em uma sala próxima ao escritório de Dina Powell, conselheira sênior que recentemente foi promovida a um cargo no Conselho Nacional de Segurança dos EUA.

Os passos dados por Ivanka indicam que ela está se tornando parte da equipe de governo de seu pai, apesar de suas declarações anteriores de que não teria um cargo oficial no governo.

Segundo o advogado de Ivanka, Jamie Gorelick, ela atuará como “os olhos e ouvidos do pai”, além de aconselhá-lo sobre questões que vão além da capacitação feminina nos EUA. O acordo informal de trabalho de Ivanka é sem precedentes, pois é a primeira vez que um herdeiro de um presidente ocupa um espaço importante na Casa Branca sem, de fato, se tornar um funcionário do governo.

Enquanto o papel de Ivanka no governo cresce, aumentam também as dúvidas acerca da ética da gestão Trump. Principalmente pelo fato de Ivanka não ser submetida às mesmas normas de outros funcionários do governo, embora atue como conselheira informal da Casa Branca. Estariam os limites éticos do governo americano sendo extrapolados de forma a tornar impossível evitar um conflito de interesse?

Pessoas próximas a Ivanka afirmam que ela não vê nada de errado em ocupar um escritório na Casa Branca. Simplesmente porque ela trabalha com o pai há anos como funcionária de alta patente na Trump Organization e como sua parceira no programa “O Aprendiz”, que era apresentado pelo presidente.

Tal fato ficou provado em uma recente declaração dada por Ivanka. “Eu continuarei oferecendo meus conselhos a meu pai. Embora não haja precedente de um herdeiro de presidente trabalhando na Casa Branca, eu voluntariamente seguirei todas as normas éticas para funcionários do governo”, disse Ivanka.

Críticos afirmam que o caso de Ivanka é pequeno se comparado às flagrantes violações éticas cometidas pelo governo Trump. Os hotéis e campos de golfe de Trump, por exemplo, continuam fazendo negócios com grupos americanos e estrangeiros que têm interesses diretos em assuntos da Casa Branca.

Fontes:

Politico-Ivanka Trump set to get West Wing office as role expands