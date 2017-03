VISTO

Parlamento europeu quer acabar com isenção de visto para americanos Caso a Comissão Europeia aceite a recomendação, medida deve levar anos para entrar em vigor

No dia 2 de março, o Parlamento Europeu votou temporariamente para suspender a isenção de visto para americanos. Agora vai depender da Comissão Europeia para decidir se vai ou não aceitar a recomendação.

Atualmente, um americano não precisa de visto para entrar na União Europeia. A principal razão para a mudança é a forma como alguns cidadãos da União Europeia são tratados nos Estados Unidos. Enquanto a maioria dos cidadãos da União Europeia pode viajar para os Estados Unidos sem um visto, isto não acontece com os cidadãos da Bulgária, Croácia, Chipre, Polônia e Romênia. Como a União Europeia exige tratamento igual para todos seus cidadãos, o grupo diz que é obrigado legalmente a lutar contra esta distinção de tratamento.

A União Europeia disse que notificou os Estados Unidos em abril de 2014 por não estar respeitando as regras de visto e deu ao país dois anos para obedecer.

Para estabelecer uma recomendação do Parlamento é necessário um acordo entre todos os membros da União Europeia, o que deve levar anos. No entanto, existe, de fato, um aborrecimento da União Europeia com os Estados Unidos.

