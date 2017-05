REINO UNIDO

Partido britânico quer legalizar a maconha no Reino Unido Segundo o partido Liberal Democrata, a regulamentação, como a adotada em alguns estados americanos, faz muito mais sentido que a proibição

Um milhão de horas por ano. Segundo um estudo do partido Liberal Democrata, do Reino Unido, este é o tempo gasto pela polícia britânica no combate à maconha.

O número pode parecer exagerado, já que um ano contém 8.760 horas. No entanto ele é fruto da soma do número de horas de serviço gastas por agentes nos 87.247 processos abertos, em 2015, por crimes relacionados à cannabis. Segundo a estimativa, somados, os agentes gastaram um total de 1.044.180 de horas de serviço, que custaram ao contribuinte britânico 31 milhões de libras.

O partido encomendou o estudo como parte dos esforços para legalizar o uso da maconha no Reino Unido. Segundo o liberal democrata Julian Huppert, a maconha já é “amplamente disponível e bastante utilizada” no Reino Unido e a regulamentação faz mais sentido do que a proibição.

“A cannabis é amplamente disponível e bastante usada. Ela gera significantes problemas de saúde e vasto lucro para o crime organizado. A abordagem atual é um desastre para os jovens, cuja saúde mental e física está sendo prejudicada por produtos cada vez mais potentes. Não há fiscalização por idade, nem controle sobre a qualidade do produto”, disse Huppert, ressaltando que a única “identidade” necessária para comprar maconha é uma nota de 20 libras.

Segundo Huppert, seu partido deseja implementar uma abordagem similar a que está sendo adotada em alguns estados americanos. “A resposta honesta e pragmática é assumir a responsabilidade pela situação e regulamentar o mercado. […] O partido Liberal Democrata vai tirar o controle das organizações criminosas e proteger os jovens ao introduzir um mercado legal e regulamentado para a cannabis”, disse Huppert.

