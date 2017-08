FATO INÉDITO

Pela 1ª vez na história, Harvard tem maioria de calouros ‘não brancos’ No total, 50,8% dos calouros que iniciaram o ano letivo neste mês são de minorias não brancas. No ano passado, o percentual foi de 47,3%

A Universidade de Harvard vai ter, pela primeira vez em 380 anos de história, a maioria de calouros pertencentes a minorias ou grupos chamados de “não brancos”.

No total, 50,8% dos calouros que iniciaram o ano letivo neste mês são americanos de ascendência asiática ( 22,2%), afro-americanos (14,6%), latinos e indígenas (11,6%) e habitantes de ilhas do Oceano Pacífico (2,5%).

A instituição está entre as mais prestigiadas do mundo. Neste ano letivo, 2.038 estudantes foram admitidos entre 39,5 mil que se candidataram. No processo seletivo anterior, o número de aceitos não brancos era de 47,3%.

Há dois dias, o New York Times revelou que um grupo de estudantes asiáticos entrou na Justiça contra Harvard, após serem rejeitados pela instituição. Eles alegam que a rejeição ocorreu por eles serem de origem asiática, enquanto outros alunos brancos e negros, por exemplo, foram aceitos com notas mais baixas.

