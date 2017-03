HISTÓRIA

Pesquisa revela que neandertal já usava antibiótico e analgésico Os resultados foram obtidos a partir da análise de tártaros de cinco neandertais

Um grupo de 31 pesquisadores de onze países diferentes descobriram múltiplas interações entre o neandertais e o humano moderno. A partir da análise de tártaros, forma mineralizada de placa bacteriana, de cinco neandertais, os pesquisadores puderam entender um pouco mais sobre o comportamento deles.

Neandertal é o vale na Alemanha onde o primeiro espécime desse hominídeo foi encontrado. Os neandertais viveram em quase toda a Europa e boa parte do oeste asiático. A pesquisa, que foi publicada na revista Nature, foi coordenada por Laura Weyrich e Alan Cooper, da Universidade de Adelaide, na Austrália. “A placa aprisionou microorganismos que viviam na boca e patógenos do trato respiratório e gastrointestinal, assim como pedaços de comida presa nos dentes, preservando o DNA por milhares de anos”, declara Laura.

Um neandertal de El Sidrón, na Espanha, usava álamo para aliviar a dor de dente. O álamo é uma árvore que contém o analgésico salicílico, do que é feita a aspirina. Além disso, ele usava um mofo que é um antibiótico natural, Penicillium rubens, para tratar a infecção crônica pelo parasita gastrointestinal Enterocytozom bieneusi.

Os pesquisadores estudaram três “vegetarianos” da Espanha, dois “carnívoros” da Bélgica e um da Itália, mas só dois dos espanhóis e um dos belgas permitiram análise do DNA.

“A análise genética do DNA ‘preso’na placa representa uma janela única no estilo de vida neandertal, revelando novos detalhes do que eles comiam, como era sua saúde e como o ambiente impactava seu comportamento”, explica Laura.

Os fósseis tinham idades de até 50 mil anos. “Os neandertais da caverna El Sidrón não mostraram evidências de consumo de carne. Pareciam ter uma dieta largamente vegetariana, de nozes, musgo, cogumelo e casca de árvore”.

Fontes:

Folha de S. Paulo-Neandertais já usavam antibióticos e analgésicos; alguns eram vegetarianos