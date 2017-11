PIRÂMIDES DO EGITO

Pesquisadores encontram novo espaço na Pirâmide de Gizé Espaço foi descoberto através de imagens da pirâmide feitas com raios cósmicos

Um grupo de cientistas e pesquisadores realizou uma nova descoberta nas famosas Pirâmides do Egito após dois anos de estudo. A novidade da vez é a câmara recém-descoberta na Pirâmide de Gizé, construída em 2560 A.C. durante o reinado do faraó conhecido como Quéops.

A câmara, que tem cerca de 30 metros de comprimento, só foi descoberta utilizando as imagens da pirâmide feitas com raios cósmicos, que formam partículas conhecidas como muóns, que podem penetrar nas pedras e permanecer por milhares de anos sem desaparecer.

Dessa forma, Kunihiro Morishima, da Universidade de Nagoya, no Japão, que liderou os estudos juntamente com pesquisadores franceses e cientistas japoneses, utilizou a muografia, ou tomografia de muóns, para descobrir esse novo espaço dentro da pirâmide, que apesar de ter milhares de anos ainda não é totalmente conhecida.

Foram implantados três tipos de detectores de muóns diferentes para procurar novas câmaras na pirâmide. Um tipo era composto por filmes de emulsão nuclear, que capturam faixas de muóns que passam por eles; o segundo utilizado era feito de materiais que emitem luzes, permitindo que o caminho fosse seguido; por fim, o terceiro detectava os gases ionizados que os muóns deixavam para trás.

Ainda não se sabe se o grande espaço vazio abriga algo de valor histórico, pois ainda não foi possível ser acessado para não causar nenhum tipo de dano à pirâmide. Mas a descoberta tem sido bastante celebrada no meio acadêmico como uma nova descoberta para entender melhor as Pirâmides do Egito, que são estudadas há mais de 200 anos.

A nova câmara fica acima da Grande Galeria, que, assim como a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha, foi roubada na antiguidade, passando a ser escavada mais cuidadosamente apenas no século XIX.

A Pirâmide de Gizé está localizada nos arredores do Cairo, no planalto de Gizé, integrando o local conhecido pelas Grandes Pirâmides, onde também se encontra a Esfinge. A pirâmide foi construída com blocos de pedra calcária e granito, possuindo cerca de 146 metros de altura, sendo considerada pelos estudiosos como uma das estruturas mais impressionantes do mundo antigo.

