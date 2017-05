CRIME CIBERNÉTICO

Pista sobre ataque cibernético aponta relação com a Coreia do Norte Semelhança entre softwares sugere envolvimento de grupo de hackers que tem base na Coreia do Norte, mas não é suficiente para culpar o país pelo ataque

Internacional 16 maio, 2017

Symantec e Kaspersky afirmaram que precisam estudar o código a fundo (Foto: Pixabay)