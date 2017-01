EUA

Política e espionagem nos EUA: como o novo presidente está minando a confiança do país Com sua crítica implacável, Donald Trump está destruindo a confiança nas agências de inteligência dos EUA

Donald Trump não dá muitas entrevistas coletivas à imprensa. Mas como aconteceu na entrevista em 11 de janeiro, a primeira desde julho, o tom é completamente diferente de coletivas de outros presidentes americanos. Trump ameaçou o México e a indústria farmacêutica, vangloriou-se de seu talento especial para negócios, referiu-se com desprezo a um relatório comprometedor da inteligência russa a seu respeito e recusou-se a responder a pergunta do repórter da CNN.

Esses foram apenas os destaques de quase um reality show. Embora Trump tenha apontado sua metralhadora giratória para inúmeras direções ao mesmo tempo, um tema recorrente atraiu a atenção. Para a segurança dos Estados Unidos, é preciso que o presidente eleito pare de exibir sua hostilidade em relação às agências de inteligência do país.

Trump não será o primeiro presidente a ter um relacionamento difícil com os serviços de inteligência. Os funcionários de carreira criticavam a relutância de Barack Obama em enfrentar a China e a Rússia, assim como o estilo de espionagem pouco agressivo. Mas os comentários de Trump denigrem a imagem e abalam a confiança nas agências de inteligência dos EUA.

O trabalho das agências é manter o presidente informado a respeito das ameaças e oportunidades enfrentadas pelos Estados Unidos. Apesar de o serviço de inteligência dos EUA ser um dos mais eficientes do mundo, seus agentes lidam com informações baseadas em julgamentos e especulações, e não em certezas. Ao contar a verdade para o presidente, algumas vezes os agentes de inteligência têm más notícias a relatar. Eles assumem os riscos e o presidente escuta o relato deles, porque os Estados Unidos precisam estar preparados para o que possa acontecer.

As ridicularizar as descobertas das agências, Trump sinalizou que não quer ouvir más notícias. Quando disse que não quer ser incomodado com os resumos diários das agências, sugeriu que o trabalho tinha pouca importância. Ao afirmar que as agências têm uma agenda política, atribuiu uma politização ao trabalho de inteligência. No momento em que contestou a validade de seus motivos, Trump abalou a confiança do público, já enfraquecida com o incidente de Edward Snowden, uma confiança essencial, como em qualquer outra instituição, para que possam cumprir seus deveres.

Se Trump quer um país mais seguro, é imprescindível manter um diálogo conciliatório com as agências de inteligência. Como presidente, ele precisa parar de criticar as agências e demonstrar seu apoio. Não são atitudes difíceis de adotar. Mas será um teste de autocontrole para Trump.

