'LEI SECA' NA INDONÉSIA?

Políticos muçulmanos querem banir consumo de álcool na Indonésia A proibição seria considerada por muitas pessoas um desrespeito à diversidade cultural do arquipélago, povoado por minorias budistas, cristãs e indianas

A origem de uma das mais novas marcas de cerveja da Indonésia, Prost, remonta a 1948 quando Chandra Djojonegoro começou a vender um “tônico da saúde”, chamado Anggur Orang Tua, na parte de trás de um caminhão azul brilhante nos mercados noturnos da cidade costeira de Semarang. O tônico ainda é vendido em garrafas com rótulos que retratam um chinês idoso com uma barba branca espessa.

A empresa que fabrica o tônico agora produz uma série de bens de consumo e a cerveja Prost é o mais novo produto da empresa. A cerveja é fabricada em uma cervejaria inaugurada em agosto de 2015, com um custo de US$50 milhões e equipada com máquinas de aço inoxidável importadas da Alemanha.

Mas seu funcionamento encontra obstáculos. Grupos conservadores muçulmanos estão mais agressivos. Poucos meses antes da inauguração da cervejaria, o governo aprovou a proibição da venda de cerveja em pequenos estabelecimentos comerciais onde a maioria das pessoas compra seus mantimentos. Essa proibição provocou uma queda de 13% nas vendas, de acordo com a empresa de pesquisa Euromonitor.

O ministro do governo que promulgou o decreto foi demitido, mas a proibição continua em vigor. E os partidos muçulmanos do Congresso ainda não estão satisfeitos. Eles querem proibir legalmente a produção, distribuição e consumo de todas as bebidas alcoólicas no país. Os que infringirem a lei podem ser condenados a dois anos de prisão.

É improvável que a lei seja aprovada. Os partidos muçulmanos controlam menos de um terço do Congresso. O governo está propondo uma lei mais restrita, com o objetivo de limitar a produção de oplosan, uma bebida fabricada ilegalmente e responsável por quase todas as mortes por ingestão de álcool na Indonésia. A proibição de bebida alcoólica no país seria considerada por muitas pessoas um desrespeito à diversidade cultural do extenso arquipélago, povoado por minorias budistas, cristãs e indianas, assim como por muitos muçulmanos que consomem álcool.

Os fabricantes de cerveja alegam que a bebida não é uma importação do Ocidente decadente, como os puritanos afirmam com frequência, e sim que tem sido produzida e consumida na Indonésia há pelo menos 700 anos. “A cerveja faz parte da cultura da Indonésia”, disse Michael Chin, executivo-chefe da Multi Bintang, a maior produtora de cerveja do país.

Os indonésios consomem menos de um litro de bebidas alcoólicas per capita por ano, contradizendo a opinião dos muçulmanos que o consumo de álcool está criando uma crise no setor de saúde. Ainda assim, mesmo sem a proibição nacional, os muçulmanos irão defender proibições locais, como na província de Aceh, ao norte da ilha de Sumatra desde 2005 e adotada em outros lugares.

Além da censura ao consumo de bebida alcoólica, a mais importante autoridade islâmica da Indonésia, o Conselho dos Ulemás, composto por clérigos muçulmanos, tem promulgado éditos com condenações que se estendem a assuntos os mais diversos desde relações homossexuais ao uso do gorro de Papai Noel. Embora não tenham força legal segundo as normas da Constituição laica da Indonésia, em algumas ocasiões os clérigos usaram os éditos para atacar pessoas que gostam de festas e de se divertir nas ruas, além de minorias religiosas e sexuais.

Fontes:

The Economist-Some Muslim politicians in Indonesia want a total ban on booze