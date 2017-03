'NEGAÇÃO PLAUSÍVEL'

Por que algumas companhias excluem Israel de seus mapas de rotas Um novo artigo de pesquisadores da Universidade de Minnesota analisou o processo seletivo das companhias aéreas na elaboração de seus mapas

O exame de um mapa de rotas de uma companhia aérea revela uma complexidade não explícita no critério de seleção dos países incluídos. Os mapas dividem o mundo em dois grupos distintos, o de lembranças e o de possibilidades. Mas em alguns mapas existe uma terceira classificação: rota inexistente.

Muitos mapas de rotas das companhias aéreas incluem todos os países do mundo, independente se fazem parte de seus itinerários. Outros mostram só as cidades e países atendidos pela companhia. Mas alguns são ainda mais seletivos e omitem apenas um país em seu mapa-múndi: Israel.

O novo artigo “Discriminatory Product Differentiation: The Case of Israel’s Omission from Airline Route Maps” de Joel Waldfogel e Paul Vaaler, da Universidade de Minnesota, analisou o processo seletivo das companhias aéreas na elaboração de seus mapas.

Os pesquisadores classificaram 111 linhas aéreas internacionais segundo a abordagem a Israel em seus mapas de rotas. Com exceção do Oriente Médio, todas as companhias têm um critério seletivo coerente: ou citam Israel nos mapas que englobam todos os países do mundo, ou sua inclusão depende se seu destino consta dos itinerários da companhia aérea.

Já nas companhias do Oriente Médio o critério é diferente. Muitas retiram Israel dos mapas-múndi, em geral, com uma alteração no mapa do Google. A Qatar Airways, uma das maiores companhias internacionais da região, bem como empresas menores, entre as quais Saudia e Kuwait Airways, não citam o nome de Israel em seus mapas de rotas. Outras fazem uma abordagem distinta. De acordo com o artigo, essas companhias adotam uma atitude de “negação plausível”. Seus mapas incluem uma seleção de países, mesmo os que não fazem parte de sua malha aérea, mas não Israel. Assim, dizem os pesquisadores, elas podem argumentar que não existe uma discriminação no que se refere a Israel, apenas a omissão de seu nome.

Muitas das companhias aéreas do Oriente Médio são estatais e alguns países da região como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar, não reconhecem o Estado de Israel. Embora muitas companhias aéreas na região não aceitem passageiros com passaportes israelenses, nenhuma delas exclui explicitamente os judeus.

Mas Waldfogel e Vaaler elaboraram um índice que associa o número de pesquisas referentes a companhias aéreas de diferentes países, com base nas pesquisas do Google, a uma avaliação do antissemitismo nesses países, estimada pelo índice da organização de defesa dos direitos civis, Anti-Defamation League.

Eles também pesquisaram se as companhias aéreas ofereciam a opção de comida kosher. Waldfogel e Vaaler descobriram uma analogia entre a omissão do nome de Israel dos mapas de rotas, a falta de uma opção de comida kosher para os passageiros e a provável predominância do antissemitismo dos seus clientes.

Apesar do enfoque inovador da pesquisa e da minúcia com que os autores do artigo realizaram seu estudo, seus métodos e conclusões ainda estão sendo revistos por ​​colegas.

