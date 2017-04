CRIME ONLINE

Por que criminosos violentos publicam seus crimes? Assassinato ao vivo que foi compartilhado no Facebook levantou a questão

Publicações de crimes violentos se tornaram um fenômeno na internet. O último exemplo foi um vídeo do assassinato de Robert Godwin Sr., de 74 anos. Steve Stephens compartilhou o vídeo com o mundo pelo Facebook.

Naftali Garcia Berril, que lidera o Centro de Neuropsicologia e Psicologia Comportamental Forense de Nova York disse que criminosos querem se comunicar com o público.

Stevens continuou postando atualizações ao vivo depois do assassinato. Ele se responsabilizou por outras 15 mortes. No entanto, não foram encontrados corpos nem provas dos outros casos. Na última terça-feira, 18, Stephens foi encontrado morto. Segundo a polícia, ele cometeu suicídio.

Jack, o Estripador, no Reino Unido, escrevia cartas para polícia e para mídia nos anos de 1880, o Assassino do Zodíaco, nos Estados Unidos, contatava policiais e a imprensa nos anos de 1960 e no início de 1970. A diferença são as ferramentas que agora estão disponíveis. Segundo a psicóloga, Michele Nealon Woods, o isolamento físico da rede social faz com que seja mais fácil se desconectar das consequências do post.

