POLÍTICA E ECONOMIA

Por que a economia norte-coreana resiste tanto às pressões internacionais? Apesar das sanções, a economia da Coreia do Norte cresce a uma taxa de 1% a 5%, segundo analistas

A Coreia do Norte tem adotado uma atitude cada vez mais hostil em relação aos países vizinhos e ao Ocidente. A trágica morte, em 19 de junho, de Otto Warmbier, um estudante norte-americano preso pelos norte-coreanos há mais de um ano, que adoeceu na prisão e entrou em coma, chocou a opinião pública. Os testes de mísseis se repetem a cada duas semanas desde o início do ano, apesar das represálias.

As sanções não tiveram o efeito esperado sobre a economia norte-coreana. Apesar da difícil avaliação da situação real da economia do país, a maioria dos analistas aponta um crescimento de 1% a 5% por ano. Por que a economia norte-coreana é tão resistente às pressões internacionais?

Em parte, porque nem todas as sanções destinam-se a prejudicar a economia. O bloqueio de ativos financeiros e as proibições de viagem atingem pessoas próximas ao regime. A proibição da venda de equipamento militar tem como meta restringir a ação do exército. Porém, mesmo as sanções mais abrangentes nem sempre foram eficazes. A ONU tentou bloquear o acesso da Coreia do Norte a moedas fortes, com a limitação da quantidade de carvão que o país poderia exportar, privando-o de mais de um quarto de sua receita total de exportação.

Em fevereiro, a China, responsável pela compra de 99% das exportações de carvão da Coreia do Norte, foi ainda mais radical ao dizer que iria suspender as importações. No entanto, os navios da Coreia do Norte continuam a atracar nos portos chineses. O governo norte-coreano tem acesso a moedas estrangeiras com a venda de drogas, armas e produtos falsificados. O governo também ganha mais de US$1 bilhão por ano, com o envio forçado de trabalhadores para o exterior.

Os países ou pessoas que ajudam a Coreia do Norte a fazer negócios não foram sujeitos a “sanções secundárias”, que isolariam ainda mais o país. As organizações e as empresas norte-coreanas continuam a ter acesso ao sistema bancário internacional por intermédio das redes de contatos chinesas e de empresas de fachada, disse Anthony Ruggiero, um ex-funcionário do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que assessorou as autoridades americanas durante a última rodada de negociações com a Coreia do Norte.

O governo está aumentando suas receitas com os lucros das empresas privadas, que embora ainda oficialmente ilegais, têm crescido desde que as reformas empreendidas por Kim Jog-un permitiram que os norte-coreanos gerassem lucros em seus negócios. As imagens de satélite mostram o crescimento dos mercados em diversas cidades. Asempresas de pequeno e médio porte estão se espalhando pelo país, disse Rüdiger Frank da Universidade de Viena, citando como exemplo as seis companhias de táxi em Pyongyang.

Em abril, a Miniso, uma cadeia de lojas de utilidades domésticas, foi a primeira cadeia estrangeira a abrir uma rede de lojas na Coreia do Norte. Outras reformas também permitiram ao governo cobrir parte do déficit em dólares com as “doações” dos donjus, a nova classe de comerciantes e empresários da Coreia do Norte, em troca de proteção.

Fontes:

The Economist-Why the North Korean economy is growing