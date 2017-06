Conversa entre os sexos

Por que os homens interrompem as mulheres? Feminista e escritora Soraya Chemaly explica por que os homens interrompem as mulheres, repetem o que elas falaram e colhem os louros

Soraya Chemaly, uma “feminista, escritora, satirista, não necessariamente nessa ordem”, escreveu recentemente um artigo republicado no Huffington Post em que afirma que toda mulher deveria aprender as seguintes palavras: “Pare de me interromper. Eu acabo de dizer isso. Não precisa explicar”.

De acordo com ela os homens interrompem as mulheres, repetem o que elas falaram e colhem os louros, e explicam as coisas cuidadosamente para mulheres. Com base em conversas com mulheres a respeito do assunto, além de muitas pesquisas, a análise de Chemaly procede. Em particular, os homens interrompem e explicam as coisas com condescendência para as mulheres. Chemaly tem uma explicação simples para a confiança excessiva dos homens, o que ela aponta como a raiz do problema. “Isto é, o problema é o antigo machismo expressado na socialização orientada por gêneros e uma preferência cultural automática pela dominação institucionalizada da vida pública por homens”.

Quais evidências mostram que os estilos de homens e mulheres diferem? Entre as mais convincentes há uma peça crucial que fica de fora da explicação de “simplesmente machismo”: os homens explicam as coisas com condescendência entre si. Elizabeth Aries, outra pesquisadora, analisou 45 horas de conversas e verificou que os homens dominam grupos mistos.

Quando homens e mulheres se juntam o problema fica mais sistemático. Logo, se você tem algo a dizer, diga logo – o seu parceiro não necessariamente lhe dará a oportunidade. E se você se der conta de que tem falado por muito tempo, cale a boca e escute.

Fontes:

The Economist-Johnson: Why men interrupt