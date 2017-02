MORTE POLÊMICA

Por que Kim Jong-nam foi morto? O assassinato de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, ainda está cercado de mistério

A última vez que o nome de Kim Jong-nam teve destaque nas manchetes dos jornais ele estava em um aeroporto, viajando com um nome falso. Em 2001, “Fat Bear”, o pseudônimo chinês usado pelo filho do líder da Coreia do Norte na época, Kim Jong-Il, foi preso ao chegar a Tóquio, com um passaporte falso da República Dominicana, a caminho da Disney.

Desta vez foi “Kim Chol” que estava esperando um voo no aeroporto internacional de Kuala Lumpur para Macau no dia 13 de fevereiro, quando duas mulheres supostamente norte-coreanas o atacaram. Segundo informações, ele morreu no caminho para o hospital.

Os boatos sugerem que Kim foi envenenado, com uma agulha, spray ou um tecido embebido em uma substância colocado em seu rosto. De acordo com a polícia da Malásia, seis pessoas estavam envolvidas no ataque, entre as quais uma mulher com um passaporte vietnamita, e outra mulher e o namorado com passaportes indonésios detidos pelos policiais malaios.

Kim, de 45 anos, era o filho preferido de Kim Jong-Il. Algumas testemunhas descreveram uma sala de 93 m2 cheia dos mais diversos brinquedos, que o menino ganhava nos aniversários. Mas por fim foi o terceiro filho de Kim Jong-Il, Kim Jong-un, nascido de sua segunda esposa e educado, como seu meio-irmão, na Suíça, que sucedeu seu pai em 2011. Kim Jong-nam não foi visto no funeral do pai. Nos últimos anos, ele viveu exilado em Macau, uma região administrativa especial da China.

Desde que Kim Jong-un assumiu o governo da Coreia do Norte com 30 e poucos anos, ele consolidou o poder com a execução de cerca de 140 funcionários do alto escalão, entre eles o tio, Jang Song-thaek, na ocasião vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa. No entanto, em geral o exílio era o destino dos membros da família Kim caídos em desgraça.

O meio-irmão de Kim Jong-Il, Kim Pyong-Il, foi enviado para o exterior em uma missão diplomática e não retornou à Coreia do Norte. Alguns dizem que Jong-nam foi excluído do círculo influente do poder pela mãe de Jong-un e seus parentes muito antes do incidente da Disney. Sem importância política, era provável que sobrevivesse aos expurgos de Jong-un.

Mas Jong-nam irritou o meio-irmão com críticas ao regime ditatorial da Coreia do Norte. O governo norte-coreano estava tentando matar Jong-nam há algum tempo, de acordo com agentes secretos da Coreia do Sul. Um espião norte-coreano preso pela Coreia do Sul em 2012 teria confessado um plano de atropelá-lo na China. E dada a pouca influência que ele exerceu na Coreia do Norte, não há indício que seu assassinato seja um sinal de turbulência política no país.

Fontes:

The Economist-Why Kim Jong Un’s brother was murdered