PRESIDENTE DOS EUA

Presidência de Trump começa a dar sinais de fracasso Donald Trump registra os níveis mais baixos de aprovação no início do mandato em relação aos dez últimos presidentes dos EUA

Donald Trump venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos com a expectativa que governar a maior nação do mundo seria uma tarefa fácil. Ao contrário de seu opositor democrata, cuja carreira fora dedicada à política, Trump era apenas um empresário pragmático. Muitos eleitores não deram importância à sua arrogância, aos comentários sarcásticos e ao desrespeito às mulheres. Seus seguidores acreditaram no slogan de campanha “América em primeiro lugar”.

No entanto, após 70 dias de governo Trump só acumula derrotas. Uma das principais promessas de campanha, a proposta de reforma do sistema de saúde, que substituiria o Obamacare, sofreu uma derrota humilhante no Congresso controlado pelos republicanos.

As ordens executivas para proibir a entrada de cidadãos de países de maioria muçulmana nos EUA foram contestadas pela justiça americana. E as suspeitas da interferência da Rússia em sua campanha eleitoral causou a demissão do secretário do Conselho de Segurança Nacional recém-nomeado.

Trump não é o primeiro empresário que se depara com o fato incontestável que os negócios e a política funcionam segundo regras diferentes. O fracasso em um empreendimento imobiliário pode ser revertido com facilidade. Mas os meandros da política são mais complexos. Ele é um neófito na arte do compromisso político. Trump mistura seus interesses pessoais com os da nação. Além disso, foi acusado de nepotismo ao nomear o genro como assessor sênior da Casa Branca. Suas mensagens incessantes no Twitter revelam uma personalidade paranoica e vaidosa.

Os americanos que votaram em Trump viram nele a figura de um empresário bem-sucedido e autoconfiante, que iria transformar Washington. Apesar dos poucos dias à frente da Casa Branca, já é possível perceber o erro de julgamento. Suas medidas políticas, desde a proposta de reforma da saúde ao controle da imigração, foram um fracasso. Um presidente fraco e inadequado para o exercício do cargo é extremamente perigoso para os Estados Unidos e o mundo.

Fontes:

The Economist-The Trump presidency is in a hole