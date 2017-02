RISCO DE ROMPIMENTO

Problema em barragem obriga retirada de quase 200 mil pessoas nos EUA Foram identificados danos no vertedouro da barragem de Oroville, a mais alta dos EUA

A ameaça de rompimento de uma barragem na Califórnia levou à retirada de mais de 188 mil pessoas preventivamente de suas casas no norte do estado norte-americano.

Foram identificados danos no vertedouro da barragem de Oroville, a mais alta dos EUA. A represa permanece intacta, mas a erosão no vertedouro deixou as autoridades norte-americanas em alerta.

Após anos de uma seca severa, o nível de água no local aumentou significativamente nos últimos dias por causa das fortes chuvas e da neve.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, emitiu uma ordem de emergência para ajudar as autoridades locais. Helicópteros têm atirado rochas em uma fenda aberta em um muro de contenção do vertedouro com o objetivo de evitar o escape da água. A estratégia aparentemente está dando resultado. A CNN informou que a quantidade de água que está vazando diminuiu.

O problema foi identificado na última quinta-feira, 9, quando engenheiros perceberam que havia um deslocamento de pedaços de concreto.

O Departamento de Recursos Hídricos da Califórnia está liberando água da barragem principal para tentar drenar o lago, o que já diminuiu a pressão sobre a estrutura danificada.

