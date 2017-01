CIÊNCIA

Projeto vai enviar mensagens a alienígenas no espaço Equipe de cientistas trabalha para elaborar mensagens capazes de serem entendidas por outros seres vivos fora da Terra

Se comunicar com extraterrestres sempre foi um sonho para aqueles que acreditam em vida fora da Terra. Agora, uma equipe de cientistas americanos pretende tornar esse sonho em realidade.

Criado este ano, o projeto Messaging Extraterrestrial Intelligence (Meti) busca formas de enviar mensagens no espaço que possam ser recebidas por alienígenas. A expectativa é que as mensagens sejam enviadas em 2018, permitindo que seres humanos contatem extraterrestres em vez de esperar por um contato deles.

Alguns cientistas alertam que enviar tais mensagens pode ser perigoso e que alertar extraterrestres sobre a nossa existência pode levar à extinção humana. Entre eles está Stephen Hawking, que alertou que contatar extraterrestres pode colocar os humanos em risco.

Em setembro deste ano, Hawking divulgou um vídeo na internet em que diz que “nós acabaremos encontrando os alienígenas antes que eles nos encontrem”. Porém, ele afirmou que responder mensagens de extraterrestres nos levaria ao mesmo destino que os nativos americanos que foram descobertos por Cristóvão Colombo. Ele disse que, nesse caso, “as coisas não se saíram muito bem” para os que foram visitados.

Segundo Hawking, qualquer civilização contatada é passível de ver a raça humana como uma espécie não mais desenvolvida que uma bactéria. Como consequência, pode ser que não tente nos matar, mas sim limpar a Terra dos humanos como algo sem relevância.

Porém, os cientistas engajados no projeto Meti afirmam que, casos sejam bem sucedidas, as mensagens serão uma forma de “conhecer e compartilhar informações”. No momento, a equipe discute qual a melhor forma de criar uma mensagem capaz de ser entendida por outros seres vivos do universo. As primeiras mensagens devem englobar os princípios básicos de matemática e conceitos científicos.

O grupo espera levantar um financiamento de US$ 1 milhão para iniciar os trabalhos. Parte do dinheiro será usada para criar ou alugar um transmissor potente o bastante para enviar mensagens ao espaço.

Não é a primeira vez que os humanos tentam contatar extraterrestres. Na década de 1970, a Nasa enviou ao espaço duas sondas, a Pioneer 10, em 1972, e a Pioneer 11, em 1973, com imagens de seres humanos e mensagens gravadas. Nunca se soube se elas foram recebidas. Alguns cientistas sugerem que a Terra já recebeu mensagens similares, mas que os humanos não foram capazes de identificar ou ouvir as mensagens.

