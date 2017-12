DIA DE FÚRIA

Protestos resultam em confronto entre palestinos e israelenses Palestinos entram em confronto com soldados israelenses em protesto contra a decisão dos EUA de reconhecer Jerusalém como capital de Israel

Confrontos violentos entre palestinos e forças de segurança israelenses deixaram pelo menos 80 mortos na última quinta-feira, 7, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

Os confrontos marcam o chamado “Dia de fúria”, uma série de três dias de protestos convocados por palestinos contra a decisão do presidente americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel.

As manifestações ocorrem horas após Ismail Haniya, líder do movimento político palestino Hamas, convocar uma nova intifada contra Israel por considerar a ação de Trump “uma declaração de guerra contra os palestinos” que enterrou o processo de negociação de paz entre Israel e a Palestina.

No protesto, palestinos reunidos na Faixa de Gaza queimaram cartazes com fotos de Trump e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, bem como bandeiras dos EUA e de Israel. Já na Cisjordânia, nas cidades de Ramala, Hebron, Belém e Nablus, centenas de manifestantes entraram em confronto com soldados israelenses destacados para a região pelo Exército de Israel após o anúncio de Trump. Os manifestantes atiraram pedras contra os soldados e queimaram pneus. Os soldados israelenses responderam com rajadas de tiros.

Em Ramala, sede do governo palestino, cerca de 3 mil manifestantes se reuniram em uma praça e marcharam para um posto de controle israelense situado no norte do município. “Viemos hoje aqui porque não acreditamos que nossos líderes políticos possam fazer nada. Não tivemos aula hoje, Jerusalém é a capital do nosso país e viemos aqui porque não temos outra escolha”, disse o palestino Mustafa Birat, de 20 anos, em entrevista à agencia de notícias EFE.

Também houve confrontos na cidade bíblica de Belém, onde tropas israelenses dispersaram os manifestantes com canhões de água e gás lacrimogêneo.

A onda de violência foi desencadeada após Trump anunciar, na última quarta-feira, 6, o reconhecimento oficial por parte dos EUA de Jerusalém como capital de Israel. A cidade é considerada sagrada pelas três maiores religiões monoteístas (islamismo, cristianismo e judaísmo) e sua soberania é alvo de disputa entre judeus e muçulmanos.

A iniciativa de Trump se deu mesmo após alertas contrários de líderes de vários países, como o presidente da França, Emmanuel Macron, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, e a Liga Árabe.